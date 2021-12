Muž, ktorý strieľal v okrese Galanta, zostáva v cele

Bratislava 9. decembra (TASR) - Galantský vyšetrovateľ začal vo veci štvrtkovej (8.12.) streľby trestné stíhanie a zadržaný muž je podozrivý z útoku na verejného činiteľa, z nedovoleného ozbrojovania, z poškodzovania cudzej veci, ale aj z drogovej trestnej činnosti. Policajti stále vykonávajú so zadržaným procesné úkony, nateraz zostáva v cele policajného zaistenia. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.



Krajský policajný hovorca uviedol, že v noci z pondelka (6.12.) na utorok (7.12.) prekonal doposiaľ neznámy páchateľ riadne uzamknuté dvere jednej z budov na ulici Sama Chalupku v Pezinku a vošiel do priestorov garáže, odkiaľ následne odcudzil motorové vozidlo BMW 750i Xdrive, dva bicykle a tri elektrické bicykle. Škodu, ktorá bola týmto konaním spôsobená, vyčíslili na 66.300 eur. "Prípadom sa začali ihneď zaoberať policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Pezinku, ktorí v súčinnosti bratislavskou krajskou kriminálkou vykonali potrebné vyšetrovacie a operatívne úkony. Ich výsledkom bolo lokalizovanie odcudzeného motorového vozidla, ktoré sa malo nachádzať v areáli bytového komplexu v obci Veľké Úľany v okrese Galanta," priblížil krajský policajný hovorca.



Policajti získali zároveň informácie o 37-ročnom mužovi z okresu Dunajská Streda, ktorého prítomnosť potrebovali z dôvodu ďalších procesných úkonov zabezpečiť. "V priebehu štvrtka spozorovali policajti muža, ako vodiča vozidla značky Audi v obci Čierny Brod v okrese Galanta. Vozidlo sa policajti rozhodli na mieste zákonným spôsobom zastaviť a vodiča zadržať na základe predchádzajúceho súhlasu prokurátora," priblížil Szeiff.



Pri kontrole spozorovali, že vodič je ozbrojený krátkou strelnou zbraňou. Začal s vozidlom unikať, pričom poškodil viaceré motorové vozidlá. "Pri úniku dokonca ohrozil aj príslušníka Policajného zboru, ktorý ho chcel zastaviť. Policajti v súlade so zákonom použili voči unikajúcemu vozidlu aj služobnú zbraň a s prihliadnutím na ochranu života a zdravia osôb vystrelili niekoľko výstrelov na oblasť pneumatík vozidla. Po nich vozidlo zastavilo a vodič sa dal na útek v smere do blízkeho poľa. Policajti začali bezodkladne po osobe pátrať," uviedol Szeiff.



Na zadržanie hľadaného muža použili aj kynológa so služobným psom a muža nakoniec zadržali galantskí kriminalisti na povale opusteného domu. Prípad na mieste prevzal vyšetrovateľ z Galanty. Výjazdový tím vykonal prehliadku motorového auta. V aute našli a zaistili pištoľ, samopal, náboje do zbraní, ale aj látky s podozrením na drogy. V súčasnosti prebieha podrobná expertíza zaistených predmetov.