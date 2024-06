Muž, ktorý v nemocnici napadol pacienta a zdravotníkov, ide do väzby

Bratislava 25. júna (TASR) - Mestský súd Bratislava I vzal v utorok do väzby obvineného Zdeněka J., ktorý v nemocnici na bratislavských Kramároch napadol pacienta a zdravotníkov. Dôvodom je obava z pokračovania v trestnej činnosti obvineným. Uznesenie je právoplatné, keďže procesné strany sa vzdali sťažnosti. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR potvrdila hovorkyňa bratislavskej krajskej prokuratúry Gabriela Kováčová.



Hovorkyňa priblížila, že v rámci prípravného konania bude okrem iného vykonané znalecké dokazovanie na účel skúmania duševného stavu obvineného a zranení poškodených. "Budú tiež analyzované kamerové záznamy zabezpečené z priestorov nemocnice," doplnila.



Zdeněk J. fyzicky útočil v sobotu (22. 6.) podvečer na centrálnom príjme v nemocnici na bratislavských Kramároch krátko po tom, čo bol do nej prevezený záchrannou zdravotnou službou. Podľa vtedajších informácií Univerzitnej nemocnice Bratislava tam fyzicky napadol iného pacienta čakajúceho na vyšetrenie a následne sestru a ďalšieho zdravotníka.



Zdeněk J. čelí obvineniu z trestného činu výtržníctva spáchaného na chránenej osobe v súbehu s trestným činom ublíženia na zdraví spáchaného na chránenej osobe.