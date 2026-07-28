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Muž, ktorý výstrelom usmrtil 30-ročnú ženu, dostal podmienečný trest
Podľa rozsudku obžalovaný 17. septembra 2023 v bytovom dome v obci Čachtice počas údržby guľovnice vložil do zbrane dva náboje.
Autor TASR
Trenčín 28. júla (TASR) - Okresný súd (OS) Trenčín odsúdil v utorok muža, ktorý v septembri v roku 2023 v obci Čachtice z nedbanlivosti po náhodnom výstrele z legálne držanej zbrane usmrtil 30-ročnú ženu. Obžalovanému súd uložil dvojročné väzenie s trojročnou podmienkou a zákaz vlastniť zbrane. TASR o tom informoval hovorca Krajského súdu v Trenčíne Roman Tarabus.
„Súd obžalovaného uznal za vinného zo spáchania prečinu usmrtenia a uložil mu trest odňatia slobody vo výmere dva roky. Výkon trest podmienečne odložil na skúšobnú dobu v trvaní tri roky. Obžalovanému uložil tiež trest zákazu vlastniť, nosiť, držať, používať a manipulovať so zbraňami a strelivom v trvaní osem rokov. Rozsudok nie je právoplatný, odvolal sa prokurátor,“ uviedol Tarabus.
Podľa rozsudku obžalovaný 17. septembra 2023 v bytovom dome v obci Čachtice počas údržby guľovnice vložil do zbrane dva náboje. Pri otestovaní mechanizmu vyhadzovania mu prvý náboj vyhodilo, druhý sa v hlavni zasekol. Následne po závere dvakrát alebo trikrát silnejšie buchol, došlo k náhodnému výstrelu. Projektil prestrelil okno a pokračoval smerom na ulicu, pričom prestrelil kuchynské okno v dome na protiľahlej strane vo vzdialenosti približne 120 metrov. Za oknom bytu bola poškodená, projektil ju zasiahol do hrudníka a spôsobil jej smrteľné zranenie.
„Podľa rozsudku obžalovaný poškodenej z nedbanlivosti spôsobil smrť a čin spáchal závažnejším spôsobom konania, keď porušil dôležitú povinnosť uloženú mu podľa zákona o strelných zbraniach a strelive,“ doplnil hovorca.
Ako dodal, pri ukladaní trestu súd prihliadol na poľahčujúce okolnosti. Obžalovaný pred spáchaním trestného činu viedol riadny život, priznal sa k spáchaniu trestného činu a trestný čin úprimne oľutoval, napomáhal pri objasňovaní trestnej činnosti a dobrovoľne nahradil spôsobenú škodu - uhradil náklady spojené s pohrebom a materiálnu škodu.
„Súd obžalovaného uznal za vinného zo spáchania prečinu usmrtenia a uložil mu trest odňatia slobody vo výmere dva roky. Výkon trest podmienečne odložil na skúšobnú dobu v trvaní tri roky. Obžalovanému uložil tiež trest zákazu vlastniť, nosiť, držať, používať a manipulovať so zbraňami a strelivom v trvaní osem rokov. Rozsudok nie je právoplatný, odvolal sa prokurátor,“ uviedol Tarabus.
Podľa rozsudku obžalovaný 17. septembra 2023 v bytovom dome v obci Čachtice počas údržby guľovnice vložil do zbrane dva náboje. Pri otestovaní mechanizmu vyhadzovania mu prvý náboj vyhodilo, druhý sa v hlavni zasekol. Následne po závere dvakrát alebo trikrát silnejšie buchol, došlo k náhodnému výstrelu. Projektil prestrelil okno a pokračoval smerom na ulicu, pričom prestrelil kuchynské okno v dome na protiľahlej strane vo vzdialenosti približne 120 metrov. Za oknom bytu bola poškodená, projektil ju zasiahol do hrudníka a spôsobil jej smrteľné zranenie.
„Podľa rozsudku obžalovaný poškodenej z nedbanlivosti spôsobil smrť a čin spáchal závažnejším spôsobom konania, keď porušil dôležitú povinnosť uloženú mu podľa zákona o strelných zbraniach a strelive,“ doplnil hovorca.
Ako dodal, pri ukladaní trestu súd prihliadol na poľahčujúce okolnosti. Obžalovaný pred spáchaním trestného činu viedol riadny život, priznal sa k spáchaniu trestného činu a trestný čin úprimne oľutoval, napomáhal pri objasňovaní trestnej činnosti a dobrovoľne nahradil spôsobenú škodu - uhradil náklady spojené s pohrebom a materiálnu škodu.