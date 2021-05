Muž mal byť vo výkone trestu, no jazdil po obci Zavar

Zavar 6. mája (TASR) – V čase, keď mal byť 29-ročný muž z okresu Trnava vo výkone trestu v ústave v Leopoldove, jazdil po obci Zavar so strieborným autom VW Golf. Policajná hliadka chcela auto vo štvrtok dopoludnia zastaviť, muž však výzvu neuposlúchol a dal sa na útek. Následne vyšiel s autom mimo cestu a narazil do smetiaka. Náraz poškodil tam zaparkované auto, oplotenie a fasádu domu. Po nehode sa muž pokúsil ešte o útek, no policajti ho spacifikovali, a tak sa vzdal. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa v Trnave Mária Linkešová.



"Pri nehode na mieste spolujazdca sedela žena. Vzhľadom na náraz a vybuchnuté airbagy v aute jej privolali policajti posádku záchranárov," uviedla Linkešová.



Policajti podrobili muža dychovej skúške na alkohol, výsledok bol negatívny. Z dôvodu podozrenia, že mohol byť pod vplyvom drog, mu v nemocnici odobrali krv. Na mieste činu policajtom navyše vydal kovovú škatuľku a vrecko so zelenou sušinou, ktorú označil ako marihuanu. "Muž je podozrivý z prechovávania drog a z opakovaného marenia výkonu úradného rozhodnutia. Do rozhodnutia súdu zostáva zadržaný v cele policajného zaistenia," dodala hovorkyňa.