Muž mal loviť bez povolenia a so zakázanou zbraňou, čelí obvineniu

Bratislava 16. novembra (TASR) - Muž z obce Milpoš v okrese Sabinov mal loviť bez povolenia a so zakázanou zbraňou. Enviropolícia ho obvinila. Páchateľovi v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody do výšky ôsmich rokov. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.



Muž mal vlani začiatkom októbra uloviť jeleňa lesného. "Týmto konaním bola spôsobená škoda poľovníckemu združeniu, užívateľovi poľovného revíru, vo výške takmer 2000 eur. Zároveň bola škoda spôsobená aj SR na spoločenskej hodnote ulovenej zveri v rozsahu 4400 eur," priblížila Bárdyová.



Obvinený mal tiež podľa zistení enviropolicajtov mať trofeje, konkrétne vypreparovanú lebku vlka dravého a vypreparovanú kožu mačky divej. Taktiež mal protiprávne prechovávať dva neživé exempláre živočíchov, ktorých spoločenskú hodnotu vyčíslila Štátna ochrana prírody SR na 8000 eur, povedala hovorkyňa.



Uviedla, že obvinený 31-ročný muž mal v priestoroch novostavby rodinného domu neoprávnene upravenú opakovaciu malokalibrovú pušku československej výroby, ktorá je podľa zákona zakázaná. Vyšetrovateľ tak obvinil muža P. G. z obce Milpoš zo zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami, z prečinu pytliactva a z prečinu porušovania ochrany rastlín a živočíchov.