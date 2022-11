OPITÝ VYTIAHOL NÔŽ NA DRUŽKU A JEJ DCÉRU: Mužovi hrozí väzenie

Bánovce nad Bebravou 18. novembra (TASR) - Policajti obvinili z prečinu nebezpečného vyhrážania 49-ročného muža. Ten mal v Bánovciach nad Bebravou pod vplyvom alkoholu napadnúť svoju družku a jej dcéru. TASR o tom v piatok informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová.



"Muž sa mal najskôr pohádať so svojou družkou, s ktorou žije v spoločnej domácnosti. Počas hádky mal chytiť do ruky kuchynský nôž, ktorý mal čepeľou nasmerovať proti poškodenej a aj jej maloletej dcére. Nôž mal po chvíli odhodiť na zem a nikoho ním nezranil," uviedla Kuzmová.



Obvinený mal potom podľa nej dať maloletej facku na líce a následne aj udrieť družku päsťou do ramena, pričom jej mal spôsobiť zranenia, ktoré si vyžiadali lekárske ošetrenie s doposiaľ nezistenou dobou liečenia. "Konanie páchateľa vzbudilo u ženy obavu o život a zdravie jej a jej dcéry. Vzhľadom k tomu, že žena sa bála toho, že im jej druh ešte viac ublíži, obrátila sa na políciu," skonštatovala.



Policajti muža so súhlasom prokurátora zadržali. V dychu mu namerali 1,92 promile alkoholu a umiestnili ho do cely policajného zaistenia. Poverený príslušník spracoval podnet na návrh na jeho väzobné stíhanie. "Obvinený bol už v minulosti raz súdne trestaný. Tentoraz mu v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky," dodala policajná hovorkyňa.