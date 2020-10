NEBEZPEČNÁ HÁDKA: Muž zaútočil na ďalšieho muža fľašou a kameňom

Partizánske 8. októbra (TASR) - Dvojročný trest odňatia slobody hrozí 53-ročnému mužovi z okresu Partizánske, ktorý mal pod vplyvom alkoholu po hádke napadnúť o dva roky mladšieho muža. Pravdepodobný útočník už čelí obvineniu z prečinu ublíženia na zdraví v štádiu pokusu, informovala vo štvrtok trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.



"Obvinený muž mal opakovane poškodeného udierať päsťou do oblasti hlavy, a to až do vtedy, kým mu v tom zabránili iné osoby, ktoré v tom čase boli v dome. Následne mal obvinený hodiť po poškodenom sklenenú fľašu, ktorá ho zasiahla do ruky, ako aj kameň, ktorému sa vyhol," opísali policajti.



Počas incidentu poškodený podľa nich utrpel zranenia, ktoré si vyžiadali lekárske ošetrenie s dobou liečenia v trvaní troch až piatich dní. "Obvinenému v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na šesť mesiacov až dva roky. Polícia spracovala návrh na jeho vzatie do väzby," dodali policajti.