Muž mal v Bratislave na ulici zbiť ženu a potom zaútočiť na policajta

Bratislava 9. apríla (TASR) – Muž mal v Bratislave na Námestí Biely kríž zbiť ženu a potom zaútočiť aj na policajta. V prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody do päť rokov. K udalosti malo prísť 31. marca popoludní. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Veronika Martiniaková.



Policajti spresnili, že po predchádzajúcej verbálnej výmene názorov mal 25-ročný muž zaútočiť na 19-ročnú poškodenú tak, že ju mal zhodiť na trávu a potom viackrát udierať do hlavy a trupu. „Na slovnú výzvu zo strany polície nereagoval, ba dokonca svoj útok mal nasmerovať aj na jedného z príslušníkov Policajného zboru, ktorému mal najprv strhnúť z uniformy menovku, potom začať do neho strkať a sácať, pri tom všetkom mu mal aj vulgárne nadávať a vyhrážať sa mu smrťou,“ dodala hovorkyňa. Vyhlásila, že po príchode ďalších hliadok sa pokúsil o útek, ale okamžite bol zadržaný a boli mu nasadené putá. O fyzický útok na policajta sa mal pokúsiť aj bezprostredne po zadržaní.



Obvinený je pre trestný čin útoku na verejného činiteľa v súbehu s trestným činom výtržníctva. „Obvinený z miesta putoval rovno do cely policajného zaistenia. V súčasnosti sa muž nachádza v ústave na výkon väzby,“ dodala hovorkyňa.