Muž mal zhodiť svoju expriateľku zo skál na levickej kalvárii
Podozrivého muža sa policajtom podarilo vypátrať.
Autor TASR
Levice 21. decembra (TASR) - Levickí policajti vyšetrujú pokus o úkladnú vraždu. Ako na sociálnej sieti informovala polícia, muž mal zhodiť zo skál levickej kalvárie svoju bývalú priateľku.
Zamestnanci operačného strediska 112 oznámili v noci na nedeľu polícii, že na strechu neobývanej budovy dopadla neznáma osoba. „Po príchode na miesto bolo zistené, že ide o 22-ročnú ženu. Podľa prvotných informácií ju mal postrčiť z úskalia kalvárie jej bývalý priateľ, ktorý ju na miesto násilne odvliekol. Následne išiel na neznáme miesto,“ uviedla polícia.
Podozrivého muža sa policajtom podarilo vypátrať. Zadržali ho a obmedzili na osobnej slobode. Žena bola so zraneniami prevezená do nemocnice. „Vyšetrovateľ vo veci začal trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy v štádiu pokusu,“ doplnila polícia.
