PODVODNÍK ZO SOCIÁLNEJ SIETE: Ženu obral o 32.670 eur

Bratislava 25. augusta (TASR) - Muž na sociálnej sieti oklamal ženu, obral ju o 32.670 eur. Informuje o tom polícia Bratislavského kraja.



Poškodená sa s mužom zoznámila na sociálnej sieti a vytvorila si s ním priateľský vzťah. Muž mal stavať nehnuteľnosti. "Časom sa však začal sťažovať na rôzne komplikácie spojené s aktuálnou stavbou, potrebný nový certifikát, za ktorý musí zaplatiť, no cez banku v Turecku to nejde a požiadal poškodenú, aby to skúsila ona. Išlo o platbu vo výške 21.000 eur," opísali policajti.



Ženu ďalej oboznámil s pokazeným strojom na stavbe, za čo mu poslala 11.000 eur. Následne sa jej ozval pre krádež materiálu na stavbe. Poškodená nový tovar objednala a zaplatila. Išlo podľa polície o 13.100 eur, ktoré uhradila na taliansky bankový účet. "Kuriérska spoločnosť, ktorá mala dodať tovar, od ženy žiadala platbu za clo vo výške 6470 eur, ktorú zaplatila," dodali policajti.