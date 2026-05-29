MUŽ NAPADOL DIEŤA: Skončilo v nemocnici
Michalovce 29. mája (TASR) - V obci Kapušianske Kľačany v okrese Michalovce malo dôjsť v uplynulých dňoch k zraneniu dieťa. Podľa medializovaných informácií ho mal napadnúť dospelý muž. Polícia vedie vo veci trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví.
Ako pre TASR uviedla hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Petra Klimešová, evidujú výjazd k dieťaťu v obci Kapušanské Kľačany 26. mája.
„Na miesto sme vyslali ambulanciu rýchlej zdravotnej pomoci. Dieťa bolo s pomliaždením hrudníka a bolesťou hlavy transportované do nemocnice v Kráľovskom Chlmci,“ povedala Klimešová.
Prípadom sa zaoberá polícia, ktorá začala trestné stíhanie. „Vo vami uvedenom prípade policajti aktívne konajú, prípadu venujú náležitú pozornosť, preverujú všetky informácie potrebné na objasnenie skutku. Vo veci bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví,“ priblížila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová s tým, že vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie bližšie ani podrobnejšie informácie nateraz nie je možné poskytnúť.
