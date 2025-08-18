Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 18. august 2025
VIDEO: Agresívny muž napadol v Bratislave policajta

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Agresívny muž podľa hovorcu kládol aktívny odpor a policajti voči nemu použili donucovacie prostriedky.

Autor TASR
Bratislava 18. augusta (TASR) - Muž, ktorý minulú stredu (13. 8.) napadol pred hlavnou železničnou stanicou v Bratislave policajta, čelí obvineniu. Po 22.00 h pristúpil 40-ročný muž k policajnej hliadke a opýtal sa, či ho môžu „dať do basy“. Po zápornej odpovedi policajta napadol päsťou. Útokom mu spôsobil krvácanie z nosa a úst. Muž je aktuálne stíhaný väzobne. TASR o tom v pondelok informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.

Agresívny muž podľa hovorcu kládol aktívny odpor a policajti voči nemu použili donucovacie prostriedky. „Muža následne eskortovali na policajné oddelenie, kde vykonanou dychovou skúškou preukázali prítomnosť alkoholu v jeho dychu. Po vykonaní potrebných úkonov muža umiestnili do cely policajného zaistenia,“ uviedol Szeiff.

V prípade preukázania viny hrozí obvinenému trest odňatia slobody na jeden až päť rokov.


