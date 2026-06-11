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Napadol ju DLAŽOBNOU KOCKOU: Po páde ženu škrtil a sexuálne obťažoval
Hrozí mu 15 rokov.
Autor TASR
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Trenčín 11. júna (TASR) - Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne obvinil 37-ročného muža zo zločinu sexuálneho násilia, ku ktorému došlo vo februári. Ženu napadol dlažobnou kockou. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková.
Obvinený v blízkosti nefunkčného železničného priecestia v Trenčíne zozadu napadol 31-ročnú ženu. Dlažobnou kockou ju udrel do hlavy, po páde na zem ju začal škrtiť, zapchávať ústa a dotýkať sa jej pod oblečením.
„Poškodená žena sa začala brániť a kričať. Jej krik začul náhodný svedok, ktorý prechádzal v blízkosti. Útočník sa pravdepodobne tejto osoby zľakol a z miesta ušiel,“ priblížila hovorkyňa s tým, že poškodená žena utrpela zranenia vyžadujúce si okamžité ošetrenie v nemocnici.
Vzhľadom na trestnú minulosť obvineného a charakter skutku spracovali policajti návrh na väzobné stíhanie. O jeho ďalšom osude rozhodoval súd. Obvinenému, ktorý bol už v minulosti trestaný, hrozí v prípade dokázania viny trest odňatia slobody na sedem až 15 rokov.
Obvinený v blízkosti nefunkčného železničného priecestia v Trenčíne zozadu napadol 31-ročnú ženu. Dlažobnou kockou ju udrel do hlavy, po páde na zem ju začal škrtiť, zapchávať ústa a dotýkať sa jej pod oblečením.
„Poškodená žena sa začala brániť a kričať. Jej krik začul náhodný svedok, ktorý prechádzal v blízkosti. Útočník sa pravdepodobne tejto osoby zľakol a z miesta ušiel,“ priblížila hovorkyňa s tým, že poškodená žena utrpela zranenia vyžadujúce si okamžité ošetrenie v nemocnici.
Vzhľadom na trestnú minulosť obvineného a charakter skutku spracovali policajti návrh na väzobné stíhanie. O jeho ďalšom osude rozhodoval súd. Obvinenému, ktorý bol už v minulosti trestaný, hrozí v prípade dokázania viny trest odňatia slobody na sedem až 15 rokov.