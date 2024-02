Muž našiel na parkovisku v Kútoch kľúč od auta, nevrátil ho a vozil sa

Kúty 16. februára (TASR) - Polícia obvinila 39-ročného muža z mesta Gbely v okrese Skalica z prečinu krádeže. Keď našiel na parkovisku v obci Kúty pri Senici kľúče od zaparkovaného auta VW Touareg, namiesto oznámenia nálezu vozidlo naštartoval a odišiel na ňom. K tomu na čerpacej stanici na diaľnici D2 natankoval bez zaplatenia. V zmysle zákona mu hrozí trojročný pobyt vo väzení, informovala o tom trnavská krajská polícia.



"Majiteľ auta polícii nahlásil krádež na druhý deň ráno. Policajti začali po vozidle ihneď pátrať a vďaka záznamom z čerpacej stanice zistili, že osobou podozrivou z jeho krádeže by mohol byť polícii dobre známy muž," uvádza.



O niečo neskôr prijala polícia od občanov informáciu o pohybe hľadaného auta, ktoré malo vysokou rýchlosťou jazdiť cez obec Sekule smerom na Kúty. "Viaceré hliadky vyrazili na miesto a auto nakoniec našli zapadnuté v poli neďaleko obce Brodské. Policajti našli pri vozidle 37-ročnú spolujazdkyňu, ktorú ihneď obmedzili na osobnej slobode," opísala polícia.



Muža sa podarilo krátko na to chytiť v Kútoch. "Lustráciou zistili, že má navyše uložený zákaz viesť motorové vozidlá až do roku 2029. Pri bezpečnostnej prehliadke mu policajti dokonca našli aj vrecko s bielou kryštalickou látkou," doplnila. Polícia tak rieši muža aj v súvislosti s prečinmi marenia výkonu úradného rozhodnutia a nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi. Obvinený Gbelčan bude až do rozhodnutia súdu o jeho väzbe umiestnený v policajnej cele.