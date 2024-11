Muž našiel pri upratovaní pivnice ilegálnu upravenú zbraň a náboje

Nitra 12. novembra (TASR) - V jednej z obcí v Nitrianskom okrese objavil muž pri upratovaní rodinného domu ilegálnu zbraň a strelivo. Nález oznámil na linku 158 a do príchodu polície so zbraňou nemanipuloval, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.



Muž oznámil policajtom, že vzduchovku našiel v pivnici. Zbraň bola pravdepodobne upravená na malorážku. Nenachádzalo sa na nej výrobné číslo ani žiadne identifikačné znaky, podľa ktorých by bolo možné zbraň identifikovať. Privolaná hliadka potvrdila, že išlo o zakázanú zbraň, ktorá vznikla skrátením hlavne a prerobením na vystreľovanie malokalibrových nábojov.



Oznamovateľ vydal polícii okrem prerobenej vzduchovej zbrane aj 255 kusov rôzneho streliva. Vyšetrovateľ Policajného zboru v Nitre začal trestné stíhanie pre prečin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. Zbraň bude predmetom expertízneho skúmania.