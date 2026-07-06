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Granáty i náboje z druhej svetovej vojny: Našiel ich muž v Korejovciac
Munícia sa nachádzala na mieste zvanom Kobiliakov vrch.
Autor TASR
Svidník 6. júla (TASR) - Delostrelecký granát, ručný granát, stabilizátor delostreleckej míny a pechotné náboje našiel 43-ročný muž počas prechádzky v lesnom poraste v katastri obce Korejovce v okrese Svidník. Nález v sobotu (4. 7.) dopoludnia oznámil na obvodnom oddelení Policajného zboru vo Svidníku. TASR o tom informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.
Munícia sa nachádzala na mieste zvanom Kobiliakov vrch. „Policajná hliadka miesto nálezu zabezpečila do príchodu krajského pyrotechnika. Ten po obhliadnutí nálezu určil, že ide o 45-milimetrový delostrelecký granát, ručný granát vzor 42, stabilizátor delostreleckej míny kalibru 82 milimetrov a päť kilogramov pechotných nábojov. Nález je z obdobia druhej svetovej vojny,“ povedala Ligdayová s tým, že pyrotechnik muníciu prevzal k následnému zneškodneniu.
Munícia sa nachádzala na mieste zvanom Kobiliakov vrch. „Policajná hliadka miesto nálezu zabezpečila do príchodu krajského pyrotechnika. Ten po obhliadnutí nálezu určil, že ide o 45-milimetrový delostrelecký granát, ručný granát vzor 42, stabilizátor delostreleckej míny kalibru 82 milimetrov a päť kilogramov pechotných nábojov. Nález je z obdobia druhej svetovej vojny,“ povedala Ligdayová s tým, že pyrotechnik muníciu prevzal k následnému zneškodneniu.