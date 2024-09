Traumatizujúca jazda v MHD: Muž v Bratislave obťažoval dievčatá

Bratislava 24. septembra (TASR) - Neznámy muž počas septembra obťažoval v bratislavskej mestskej hromadnej doprave mladistvé dievčatá. Policajti objasňujú okolnosti tohto pokračovacieho trestného činu výtržníctva a obracajú sa na verejnosť so žiadosťou o pomoc. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.



"Doposiaľ neznámy muž mal v rôznych dňoch mesiaca september 2024 nastúpiť do prostriedkov mestskej hromadnej dopravy, pristúpiť k poškodeným mladistvým dievčatám, počas jazdy mal vytiahnuť pohlavný úd a s ním sa následne o dievčatá mal obtierať," priblížil Szeiff. Dodal, že týmto konaním sa dopustil v zmysle zákona verejného pohoršenia, ktoré bolo spáchané na chránených osobách.



Policajti v tejto súvislosti pátrajú po totožnosti muža na záberoch, ktoré zverejnili na sociálnej sieti. Muž by svojimi informáciami mohol napomôcť pri objasnení vyšetrovania. Akékoľvek informácie k jeho totožnosti, k jeho súčasnému pohybu alebo pobytu môžu ľudia oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na sociálnej sieti.