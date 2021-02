Muž obvinený z drogovej trestnej činnosti si na súd počká vo väzbe

Bánovce nad Bebravou 12. februára (TASR) - Polícia obvinila 39-ročného muža, ktorý tento týždeň v Bánovciach nad Bebravou utekal pred policajnou hliadkou a tá na jeho zastavenie použila varovné výstrely. Muž čelí obvineniu zo zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi. Informovala o tom v piatok trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.



Dva varovné výstrely do vzduchu použili policajti pri vykonávaní služobného zákroku proti osobe podozrivej z drogovej trestnej činnosti ešte 10. februára po polnoci. Muž totiž nereagoval na opakované výzvy polície. "Počas úteku mal odhodiť zatavenú striekačku s hnedou kryštalickou látkou a igelitové vrecko so zelenou sušinou. Podľa predbežného vyjadrenia kriminalistického a expertízneho ústavu išlo o metamfetamín a konope," uviedli policajti.



Obvinený muž si mal podľa polície zabezpečovať od doposiaľ nestotožnených osôb marihuanu a metamfetamín, ktoré mal následne na rôznych miestach deliť a predávať ďalším konzumentom v Bánovciach nad Bebravou. Vyšetrovateľ spracoval podnet na podanie návrhu na jeho vzatie do väzby, ktorý sudca akceptoval.



"Pri domovej prehliadke polícia zaistila podozrivé 100-eurové bankovky v celkovej hodnote 600 eur. Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci zločinu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov," dodali policajti.