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Muž obvinený z lúpeže v Okoči čaká na súd v cele policajného zaistenia
Okresný vyšetrovateľ vzniesol voči mužovi obvinenie zo zločinu lúpeže. V prípade dokázania viny mu podľa polície hrozí trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov.
Autor TASR
Okoč 24. novembra (TASR) - Tridsaťtriročný muž z okresu Dunajská Streda, obvinený v uplynulých dňoch z lúpežného prepadnutia predajne v obci Okoč, je aktuálne umiestnený v cele policajného zaistenia. Vyšetrovateľ spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie. V utorok o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave na sociálnej sieti.
Podľa doterajších zistení obvinený vošiel do predajne so zamaskovanou tvárou. „Predavačke sa mal v maďarskom jazyku vyhrážať ostrým predmetom v ruke a žiadať od nej vydanie finančnej hotovosti. Následne mal zobrať hotovosť vo výške 1200 eur, ktoré mu v obave o svoj život a zdravie vydala, a z miesta odísť,“ uviedli z polície.
Policajti kriminálnej polície v Dunajskej Strede začali po oznámení skutku pátrať po páchateľovi. „Kľúčovými boli v tomto prípade kamerové záznamy. Ich podrobná analýza doviedla kriminalistov až k nemu domov. Po zaklopaní muž s políciou bez odporu spolupracoval a k skutku sa priznal. Počas domovej prehliadky zaistili veci súvisiace s lúpežou vrátane noža,“ ozrejmili.
Okresný vyšetrovateľ vzniesol voči mužovi obvinenie zo zločinu lúpeže. V prípade dokázania viny mu podľa polície hrozí trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov.
Podľa doterajších zistení obvinený vošiel do predajne so zamaskovanou tvárou. „Predavačke sa mal v maďarskom jazyku vyhrážať ostrým predmetom v ruke a žiadať od nej vydanie finančnej hotovosti. Následne mal zobrať hotovosť vo výške 1200 eur, ktoré mu v obave o svoj život a zdravie vydala, a z miesta odísť,“ uviedli z polície.
Policajti kriminálnej polície v Dunajskej Strede začali po oznámení skutku pátrať po páchateľovi. „Kľúčovými boli v tomto prípade kamerové záznamy. Ich podrobná analýza doviedla kriminalistov až k nemu domov. Po zaklopaní muž s políciou bez odporu spolupracoval a k skutku sa priznal. Počas domovej prehliadky zaistili veci súvisiace s lúpežou vrátane noža,“ ozrejmili.
Okresný vyšetrovateľ vzniesol voči mužovi obvinenie zo zločinu lúpeže. V prípade dokázania viny mu podľa polície hrozí trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov.