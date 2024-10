Muž obvinený z vraždy 60-ročnej ženy vo Veľkých Kapušanoch je vo väzbe

Veľké Kapušany 23. októbra (TASR) - Polícia v súvislosti s vraždou 60-ročnej ženy vo Veľkých Kapušanoch obvinila z obzvlášť závažného zločinu vraždy v súbehu s prečinom porušovania domovej slobody 23-ročného Viktora z okresu Trebišov.



Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová, krajský policajný vyšetrovateľ spracoval podnet na vzatie obvineného do vyšetrovacej väzby, ktorý v stredu sudca akceptoval. Obvinený muž môže za mrežami stráviť 15 až 20 rokov.



Telo ženy s ranami v oblasti chrbta našli na dvore pred rodinným domom vo Veľkých Kapušanoch v okrese Michalovce, v nedeľu (20. 10.) dopoludnia. Podľa polície 23-ročný muž vnikol do domu a najmenej dvakrát ženu bodol do oblasti chrbta a najmenej trikrát do oblasti ruky. Spôsobil jej zranenia, ktoré boli nezlučiteľné so životom, a žena im na mieste podľahla.