Muž obvinený z vraždy muža z Rozhanoviec z roku 2001 ostáva vo väzbe

Košice 24. mája (TASR) - Peter S. obvinený z vraždy 19-ročného muža z Rozhanoviec (okres Košice-okolie) z roku 2001, ostáva vo väzbe. Krajský súd v Košiciach zamietol jeho sťažnosť proti uzneseniu o vzatí do väzby. TASR to v stredu potvrdila hovorkyňa krajského súdu Anna Pančurová.



Peter S. je na Slovensku vo väzbe od 22. marca, zadržali ho v Írsku na základe európskeho zatykača. Obvinený je z vraždy Vladimíra Ongáľa, brata vtedajšej družky dnes už zosnulého Dušana Borženského, označovaného za bosa košického podsvetia.



Stíhanie je podľa Trestného zákona platného v čase spáchania činu. "Obvinenému hrozí trest odňatia slobody v trvaní od desať do 15 rokov. Vo vyšetrovaní sa pokračuje po zadržaní obvineného v Írsku, kde bol zadržaný na základe európskeho zatýkacieho rozkazu. Obvinený sa zdržiaval v cudzine pod falošnými identitami," uviedla v apríli pre TASR košická krajská prokuratúra.



Sudca pre prípravné konanie Okresného súdu Košice II vzal obvineného do väzby, pretože existuje dôvodná obava, že ujde alebo sa bude skrývať, aby sa tak vyhol trestnému stíhaniu alebo trestu. Obvinený podal proti rozhodnutiu sťažnosť, o ktorom rozhodol tento mesiac krajský súd.



K vražde Rozhanovčana došlo 14. januára 2001, jeho telo následne našli pri obci Dargov v okrese Trebišov. Polícia v tom čase informovala, že podľa svedeckých výpovedí mal zavraždený nútiť obvineného, aby vzal na seba vraždu majiteľa baru v Lemešanoch pri Prešove, z ktorej bol obvinený Borženský. Medzi dvoma mužmi vznikol konflikt, ktorý sa začal vo vinárni a skončiť sa mal dokonanou vraždou.