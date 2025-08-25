< sekcia Regióny
Muž odmietol dychovú skúšku, polícia ho už obvinila
Incident sa stal vo Veľkom Šariši.
Autor TASR
Prešov 25. augusta (TASR) - Z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Prešove obvinil 50-ročného muža. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, v piatok (22. 8.) večer viedol motocykel, spolujazdcom bol jeho maloletý syn.
Vo Veľkom Šariši ho zastavila policajná hliadka a podrobila kontrole.
„Dychovej skúške sa vodič opakovane odmietol podrobiť. Bol obmedzený na osobnej slobode a umiestnený do cely policajného zaistenia,“ uviedla Ligdayová.
