Muž si opakovane zadovažoval omamné látky, hrozí mu väzenie

Bratislava 21. februára (TASR) - Polícia v utorok (20. 2.) obvinila 40-ročného Ladislava C. za obzvlášť závažný zločin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi. V prípade preukázania viny pred súdom mu hrozí trest odňatia slobody na desať až 15 rokov. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Silvia Šimková.



Muž si mal od januára minulého roka opakovane zadovažovať omamné a psychotropné látky. Tie za odplatu podľa polície odovzdával na rôznych miestach v Trnavskom a Bratislavskom kraji, v okrese Malacky a najmä v Malackách na čerpacích staniciach na Pezinskej ulici.



Policajti muža zadržali v pondelok (19. 2.) na čerpacej stanici na Pezinskej ulici. "Na mieste boli zaistené vrecká s tlakovým uzáverom a plastové vrecko s obsahom bielej kryštalickej látky, ako aj vrecká so svetlobéžovou kryštalickou látkou, ktorej expertíznym skúmaním bolo zistené, že ide o metamfetamín," dodala Šimková.



Priblížila, že muža eskortovali na príslušné policajné oddelenie a umiestnili do cely policajného zaistenia. "Vyšetrovateľom bol spracovaný podnet na návrh na vzatie obvineného do väzby," ozrejmila hovorkyňa.