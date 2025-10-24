Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 24. október 2025Meniny má Kvetoslava
< sekcia Regióny

Muž po hádke napadol svoju partnerku: Sotil ju na zem a škrtil

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Napadnutej žene sa neskôr podarilo z bytu utiecť. Zranenia, ktoré pri útoku utrpela, si vyžiadali ošetrenie i následné liečenie.

Autor TASR
Poprad 24. októbra (TASR) - Polícia obvinila 46-ročného muža z Popradu, ktorý po hádke fyzicky napadol svoju partnerku. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že sa jej tiež vyhrážal zabitím. Incident sa stal pred časom v Poprade.

„Doma medzi ním a ženou došlo k hádke, ktorá vyvrcholila fyzickým napadnutím muža voči žene. Sotil ju na zem, kde ju opakovane udieral do hlavy, škrtil ju, pričom sa jej po celý čas útoku vyhrážal zabitím i zabitím jej rodiny. To všetko, ak ho opustí,“ priblížila hovorkyňa.

Napadnutej žene sa neskôr podarilo z bytu utiecť. Zranenia, ktoré pri útoku utrpela, si vyžiadali ošetrenie i následné liečenie.

Privolaná policajná hliadka na mieste agresívneho muža zadržala a skončil v cele policajného zaistenia. Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Poprade ho obvinil z trestného činu nebezpečného vyhrážania. Ak sa mu vina pred súdom preukáže, hrozí mu trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky.
.

Neprehliadnite

KOPČOKOVÁ: V Gobi som čakala teplo, no bežala som v bunde a palčiakoch

Zomrel známy britský hudobník

ŠIPOŠ: Fico sa obáva prevratu, preto ho chceme pokojnou cestou urobiť

VIDEO: Poslanci schválili rozpočet na budúci rok s deficitom 4,1 % HDP