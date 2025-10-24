< sekcia Regióny
Muž po hádke napadol svoju partnerku: Sotil ju na zem a škrtil
Autor TASR
Poprad 24. októbra (TASR) - Polícia obvinila 46-ročného muža z Popradu, ktorý po hádke fyzicky napadol svoju partnerku. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že sa jej tiež vyhrážal zabitím. Incident sa stal pred časom v Poprade.
„Doma medzi ním a ženou došlo k hádke, ktorá vyvrcholila fyzickým napadnutím muža voči žene. Sotil ju na zem, kde ju opakovane udieral do hlavy, škrtil ju, pričom sa jej po celý čas útoku vyhrážal zabitím i zabitím jej rodiny. To všetko, ak ho opustí,“ priblížila hovorkyňa.
Napadnutej žene sa neskôr podarilo z bytu utiecť. Zranenia, ktoré pri útoku utrpela, si vyžiadali ošetrenie i následné liečenie.
Privolaná policajná hliadka na mieste agresívneho muža zadržala a skončil v cele policajného zaistenia. Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Poprade ho obvinil z trestného činu nebezpečného vyhrážania. Ak sa mu vina pred súdom preukáže, hrozí mu trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky.
