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Muž po krádeži v obci Banka spadol z okna
Pri odchode cez okno ho vyrušil majiteľ, pričom muž spadol a ukradnuté veci mu popadali na zem.
Autor TASR
Banka 23. novembra (TASR) - Dvadsaťpäťročný muž z okresu Piešťany sa mal v uplynulých dňoch vlámať do prevádzky v obci Banka, pri úteku spadol z okna. Keď sa ho majiteľ pokúsil zadržať, muž vytiahol nôž a začal sa mu ním vyhrážať. Polícia muža krátko po incidente zadržala a obvinila z krádeže a nebezpečného vyhrážania. Informovalo o tom v pondelok Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave na sociálnej sieti.
„Cez vytlačené okno sa dostal do vnútorných priestorov, kde prehľadal jednotlivé miestnosti. Zaujali ho peniaze z pokladne, peňaženka s hotovosťou, fľaše alkoholu aj obnosené tenisky,“ ozrejmila polícia.
Pri odchode cez okno ho vyrušil majiteľ, pričom muž spadol a ukradnuté veci mu popadali na zem. Následne sa pokúsil utiecť, no poškodený ho dobehol a snažil sa ho zadržať. Muž vytiahol nôž a začal sa ním oháňať. Napadnutý sa z obavy o svoje zdravie a život stiahol a privolal políciu.
Policajná hliadka páchateľa krátko nato zadržala. Poverený príslušník voči nemu vzniesol obvinenie pre prečin krádeže v súbehu s prečinom nebezpečného vyhrážania. „Spis spolu s podnetom na podanie návrhu na väzobné stíhanie predložil na prokuratúru,“ doplnila polícia.
Okresný súd následne rozhodol o jeho vzatí do väzby. Obvinenému podľa polície v prípade preukázania viny hrozí trest odňatia slobody až na tri roky. Ako ďalej uviedla, počas vyšetrovania sa priznal aj k ďalším skutkom, preto nie je vylúčené zvýšenie trestnej sadzby.
„Cez vytlačené okno sa dostal do vnútorných priestorov, kde prehľadal jednotlivé miestnosti. Zaujali ho peniaze z pokladne, peňaženka s hotovosťou, fľaše alkoholu aj obnosené tenisky,“ ozrejmila polícia.
Pri odchode cez okno ho vyrušil majiteľ, pričom muž spadol a ukradnuté veci mu popadali na zem. Následne sa pokúsil utiecť, no poškodený ho dobehol a snažil sa ho zadržať. Muž vytiahol nôž a začal sa ním oháňať. Napadnutý sa z obavy o svoje zdravie a život stiahol a privolal políciu.
Policajná hliadka páchateľa krátko nato zadržala. Poverený príslušník voči nemu vzniesol obvinenie pre prečin krádeže v súbehu s prečinom nebezpečného vyhrážania. „Spis spolu s podnetom na podanie návrhu na väzobné stíhanie predložil na prokuratúru,“ doplnila polícia.
Okresný súd následne rozhodol o jeho vzatí do väzby. Obvinenému podľa polície v prípade preukázania viny hrozí trest odňatia slobody až na tri roky. Ako ďalej uviedla, počas vyšetrovania sa priznal aj k ďalším skutkom, preto nie je vylúčené zvýšenie trestnej sadzby.