Utorok 16. december 2025
Muž počas prác na železnici v Kysaku spadol z výšky

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann

Prípadom sa zaoberá polícia.

Autor TASR
Kysak 16. decembra (TASR) - Záchranári pomáhali v utorok dopoludnia v Kysaku (okres Košice - okolie) na železnici 38-ročnému pracovníkovi, ktorý po páde z výšky utrpel zlomeninu lopatky. Záchranársky vrtuľník ho previezol do košickej nemocnice. TASR to potvrdila hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Petra Klimešová. O úraze informoval portál noviny.sk s tým, že k nemu došlo počas rekonštrukčných prác na jednej z koľají, pričom muž mal pracovať na hornej časti vagóna a spadol približne zo štvormetrovej výšky.

Prípadom sa zaoberá polícia. „V súčasnosti sa vykonávajú úkony smerujúce k náležitému objasneniu skutku. Policajti vec nateraz preverujú ako podozrenie zo spáchania prečinu ublíženia na zdraví, viac informácií však nateraz nie je možné poskytnúť,“ uviedla pre TASR košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová.

„Operátor tiesňovej linky 155 vyslal k 38-ročnému mužovi, ktorý po páde utrpel zlomeninu lopatky, ambulanciu rýchlej zdravotnej pomoci a záchranársky vrtuľník. Pacient bol transportovaný do nemocnice v Košiciach,“ informovala Klimešová.
