Muž pod vplyvom drog poškodil dvere policajnej budovy

Prievidza 3. mája (TASR) - V policajnej cele skončil 43-ročný muž, ktorý v piatok (2. 5.) vo večerných hodinách autom úmyselne vrazil do presklených vstupných dverí budovy Okresného riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Prievidzi. Ako informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková, výsledky testov u muža ukázali prítomnosť drog.



Incidentu predchádzala snaha muža podať trestné oznámenie. „Policajt mu povedal, aby chvíľu počkal, no muž odišiel na neznáme miesto. O pol hodinu telefonoval na tiesňovú linku 158 a žiadal policajnú hliadku. O chvíľu znova telefonoval a oznámil, že čaká pred obvodným policajným oddelením v Prievidzi,“ priblížila Krajčíková.



Následne muž úmyselne narazil s autom do presklených vstupných dverí policajnej budovy, ktoré úplne zničil. „Páchateľ svojím konaním spôsobil Ministerstvu vnútra SR škodu vyššiu ako 700 eur. Muž sa dobrovoľne podrobil dychovej skúške, ktorá skončila s negatívnym výsledkom merania. Výsledok drogtestu však preukázal prítomnosť drog,“ doplnila policajná hovorkyňa.



Policajná hliadka 43-ročného muža obmedzila na osobnej slobode a umiestnila ho do cely policajného zaistenia. Prievidzský policajný vyšetrovateľ začal v danej veci trestné stíhanie pre prečin útoku na orgán verejnej moci v súbehu s prečinom poškodzovania cudzej veci.