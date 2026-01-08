< sekcia Regióny
Muž podozrivý z vraždy seniorky s nožom napadol policajta
Pri incidente si privodil zranenia aj podozrivý, policajti mu okamžite poskytli prvú pomoc a privolali posádku rýchlej zdravotnej pomoci.
Autor TASR
Lučenec 8. januára (TASR) - Štyridsaťtriročný muž, ktorý je podozrivý z vraždy 69-ročnej seniorky v Lučenci, zranil policajta aj seba a skončil v nemocnici. Incident preveruje Úrad inšpekčnej služby (ÚIS) Ministerstva vnútra (MV) SR. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Nikola Žabková.
Priblížila, že muž mal počas úkonov napadnúť policajtov nožom, pričom jedného zranil. „Pri incidente si privodil zranenia aj podozrivý, policajti mu okamžite poskytli prvú pomoc a privolali posádku rýchlej zdravotnej pomoci,“ uviedla s tým, že zranenia si vyžiadali jeho hospitalizáciu v nemocnici.
Samotný incident podľa Žabkovej preveruje Úrad inšpekčnej služby MV SR a v súvislosti so zranením policajta bolo začaté trestné stíhanie vo veci útoku na verejného činiteľa. K udalosti došlo počas úkonov k prípadu, o ktorom polícia informovala v stredu (7. 1.) v súvislosti s podozrivým úmrtím seniorky v Lučenci. Ten vyšetruje krajský vyšetrovateľ ako obzvlášť závažný zločin vraždy.
