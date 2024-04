Muž polial benzínom a zapálil bránu na Úrade vlády, čelí obvineniu

Bratislava 13. apríla (TASR) - Obvineniu z trestného činu výtržníctva v súbehu s trestným činom poškodzovania cudzej veci čelí 56-ročný Jozef T. z Bratislavy, ktorý mal ešte v utorok (9. 4.) večer poliať benzínom a následne zapáliť jednu z brán vedúcich do objektu Úradu vlády (ÚV) SR. Dôvodom jeho konania mali byť jeho osobné problémy. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.



"Muž sa na mieste k spáchaniu skutku priznal a uviedol, že ho spáchal vedome, pričom dôvodom mali byť jeho osobné problémy," skonštatoval Szeiff.



Podľa doterajších informácií mal muž vyliať benzín z dvojlitrovej bandasky na bránu vedúcu do podateľne Úradu vlády SR. Tú následne zapálil, čím došlo k poškodeniu murovanej fasády, oplotenia, ako aj časti kovovej brány vedúcej do podateľne.



Polícia muža eskortovala na príslušné oddelenie, vyšetrovateľ voči nemu následne vzniesol obvinenie. Obvinený je stíhaný väzobne.