Muž s pozitívnym testom nedodržiaval karanténu, vyšetruje ho polícia

Galanta 17. decembra (TASR) - Vyšetrovateľ z Galanty vyšetruje konanie 21-ročného muža s podozrením na zločin šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave na sociálnej sieti.



Po testovaní začiatkom novembra vyšiel mužovi z dediny v okrese Galanta pozitívny výsledok. "Namiesto dodržiavania domácej karantény sa však išiel ešte ostrihať. Nasadol do taxíka a v uzavretých priestoroch sa mal stretnúť s ďalšími kamarátmi. Keď im oznámil, že má pozitívny výsledok, niektorí sa zľakli a radšej odišli," informuje polícia.



Do kontaktu prišiel podľa svedkov minimálne so šiestimi osobami vrátane vodiča taxislužby. "Policajná hliadka ihneď po nahlásení podnetu vykonala previerku s cieľom preverenia informácií o dodržiavaní nariadenej karantény. Hliadka zistila, že muž nakoniec skončil v prenajatom byte v izolácii," doplnila polícia. V prípade odsúdenia je za tento zločin trestná sadzba vo výške od štyroch do desiatich rokov nepodmienečne.



V súvislosti s pandemickou situáciou preverili policajti v rámci Trnavského kraja za posledný týždeň 23 podnetov. Z toho deväť sa týkalo nedodržania povinnej karantény, štyri podnety smerovali na prevádzky a policajti skontrolovali desať osôb, ktoré sa nechránili rúškom. Od začiatku pandémie spolu preverili 1036 podnetov.