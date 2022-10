PESTOVAL A PREDÁVAL MARIHUANU: Mužovi hrozí desať rokov väzenia

Bánovce nad Bebravou 26. októbra (TASR) - Trest odňatia slobody až na desať rokov hrozí 45-ročnému mužovi z okresu Trenčín, ktorý mal v susednom Bánovskom okrese pestovať a predávať marihuanu. Policajti ho obvinili zo zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi. Informovala o tom v stredu na sociálnej sieti trenčianska krajská polícia.



"Obvinený si mal od presne nezistenej doby až do 24. októbra v okrese Bánovce nad Bebravou dopestovať doposiaľ presne nezistené množstvo sadeníc cannabis. Tie po usušení predával užívateľom drog," načrtla polícia.



Tento obchod mu však prekazili bánovskí kriminalisti, ktorým po zadržaní vyšetrovateľom dobrovoľne vydal dve vrecká sušiny marihuany. Tie policajti zaslali na expertízne skúmanie do Kriminalistického a expertízneho ústavu. "Predbežná expertíza potvrdila, že z predloženého množstva konope by sa mohlo pripraviť najmenej 202 bežných jednotlivých dávok drogy, každá s obsahom desiatich miligramov THC," ozrejmila polícia.



Pri domovej prehliadke v rodinnom dome v okrese Bánovce nad Bebravou, kde obvinený býval, okrem iných vecí policajti zaistili aj 157 rastlín konope rôzneho vzrastu, ktoré zaslali na expertízne skúmanie.



"Muž si na rozhodnutie súdu počká vo väzbe. Ak ho sudca uzná za vinného, môže si vo väzení posedieť tri až desať rokov," dodali policajti.