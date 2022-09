Muž predstieral 24 rokov mentálnu retardáciu pre invalidný dôchodok

Piešťany 21. septembra (TASR) - Subvenčný podvod, ktorého sa dopustil 46-ročný muž z okolia Piešťan, odhalili trnavskí kriminalisti. Podľa zistení od novembra 1993 do augusta 2017 mal neoprávnene poberať invalidný dôchodok. Sociálnu poisťovňu pripravil o viac ako 56.000 eur. Informovala o tom trnavská polícia na sociálnej sieti.



Polícia na základe získaných dôkazov, znaleckých posudkov a výsluchov muža obvinila. Ten prvýkrát požiadal o príspevok, keď dovŕšil 18 rokov. Mentálnu retardáciu stredného stupňa predstieral takmer 24 rokov. Zdravotný stav deklaroval Sociálnej poisťovni lekárskymi správami od viacerých odborných lekárov, a to nielen pri zisťovacej prvotnej posudkovej kontrole, ale aj na opakovaných kontrolách. V ambulanciách celé roky simuloval duševné poruchy, ťažko komunikoval a dokonca bol plne pozbavený spôsobilosti na právne úkony. V roku 2017 však požiadal pre prácu o prinavrátenie plnej spôsobilosti a vo vypracovanom posudku neboli potvrdené a ani zistené diagnózy, na základe ktorých by mal nárok na vyplácanie invalidného dôchodku. V roku 2017 došlo k pozastaveniu vyplácania dávok.



Muž je stíhaný na slobode. Ak ho súd uzná vinným, za podvod v takomto rozsahu mu môže hroziť trest odňatia slobody na 5 až 12 rokov.