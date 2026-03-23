Pondelok 23. marec 2026
Muž prekročil hranicu pri Uličskom Krivom, mal pri sebe zbraň

Zbraň, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Vyšetrovateľ v prípade vedie trestné stíhanie pre zločin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami.

Autor TASR
Uličské Krivé 23. marca (TASR) - Polícia rieši prípad neoprávneného prekročenia slovensko-ukrajinskej štátnej hranice a nedovoleného ozbrojovania. V sobotu (21. 3.) zadržali policajti 42-ročného muža, ktorý prekročil hranicu v katastri obce Uličské Krivé v okrese Snina. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, muž bez povolenia previezol krátku guľovú zbraň aj zásobníky.

Ukryl ich v lesnom poraste približne 200 metrov za hraničným znakom. „Tieto veci boli políciou zaistené. 42-ročný cudzinec bol zadržaný a umiestnený do cely policajného zaistenia,“ doplnila hovorkyňa. Vyšetrovateľ v prípade vedie trestné stíhanie pre zločin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami.
