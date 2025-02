NEBEZPEČNÝ OBJAV: Muž pri prechádzke lesom za Handlovou našiel granát

Handlová 13. februára (TASR) - Muž pri prechádzke lesom v Novej Lehote za Handlovou našiel delostrelecký granát z druhej svetovej vojny. S podozrivým predmetom 66-ročný nálezca nemanipuloval a nález ohlásil na tiesňovej linke. Informovala o tom vo štvrtok na sociálnej sieti trenčianska krajská polícia.



Polícia na miesto vyslala pyrotechnika, ktorý za dodržania bezpečnostných predpisov kategorizoval podozrivý predmet ako delostrelecký mínometný granát kalibru 82 mm sovietskej výroby. "Na munícii vykonal bezpečnostné pyrotechnické opatrenia a následne ju pripravil na prevoz. Za dodržania všetkých bezpečnostných predpisov muníciu následne previezli do muničného trezoru na útvar pohotovostného policajného útvaru Trenčín," uviedli policajti.



Policajti v tejto súvislosti upozorňujú občanov, že ak pri prechádzkach lesom, hubárčení alebo pri vypratávaní starších domov a stavebných prácach nájdu akúkoľvek muníciu, či už z druhej svetovej vojny, alebo povojnového pôvodu, v žiadnom prípade s ňou nesmú manipulovať. Nález je potrebné oznámiť na najbližšom oddelení Policajného zboru alebo na čísle 158.



"Nezabúdajme, že aj keď je munícia stará, môže byť funkčná a môže vybuchnúť. Pri náleze munície v zastavaných oblastiach s pohybom ľudí je potrebné zabezpečiť miesto nálezu do príchodu policajnej hliadky a v žiadnom prípade s muníciou nemanipulovať. V prípade, ak sa munícia našla v neznámom priestore, napríklad v lese, je potrebné toto miesto označiť a, ak je to možné, zapísať si GPS súradnice miesta nálezu," doplnili policajti.