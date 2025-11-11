< sekcia Regióny
Muž pri Trebišove nelegálne prechovával zbrane, čelí obvineniu
Trebišov 11. novembra (TASR) - Polícia odhalila 33-ročného muža z okresu Trebišov, ktorý doma nelegálne prechovával zbrane, náboje a výbušniny. Obvinila ho za prečin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami.
„Trebišovský policajný vyšetrovateľ zároveň spracoval návrh na podanie obžaloby,“ informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová s tým, že v prípade dokázania viny hrozí obvinenému trest odňatia slobody na dva až osem rokov.
Muž, ktorý býva v dome v Trebišovskom okrese spolu s rodinou, mal záľubu v zbraniach a vojenskej histórii. Zbrane si kúpil z inej krajiny alebo na internete, náboje „našiel“.
„V rámci vyšetrovania policajti vykonali domovú prehliadku, počas ktorej zaistili krátku strelnú palnú zbraň a tlmič hluku výstrelu, ďalšie dve zbrane - revolver a expanznú zbraň, náboj a tucet vystrelených nábojníc,“ uviedla hovorkyňa. V rámci domovej prehliadky zaistili aj iniciačné puzdro vyrábané počas obdobia druhej svetovej vojny, pričom tento predmet bol plne funkčný a schopný výbuchu.
Muž nemal na zbrane a náboje príslušné povolenie ani zbrojný preukaz. „Nezákonne si zadovážil a prechovával zbrane, strelivo, zakázaný komponent zbrane - tlmič hluku výstrelu a tiež muníciu. Tieto skutočnosti boli výlučne jeho vedomým konaním a uvedené držal doma bez príslušných povolení,“ skonštatovala polícia.
