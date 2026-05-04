Muž prišiel o vyše 41.000 eur, polícia zadržala dve osoby
Poškodený peniaze postupne zasielal bezhotovostnými prevodmi zo svojho bankového účtu do takzvaných bitcoinmatov.
Autor TASR
Poprad 4. mája (TASR) - Polícia v Poprade vedie trestné stíhanie vo veci pokračovacieho trestného činu podvodu, ktorý bol spáchaný formou spolupáchateľstva. Osoby vystupujúce v mene investičnej spoločnosti od januára do apríla prostredníctvom telefonických hovorov, e-mailovej komunikácie aj komunikácie cez aplikácie vylákali od 50-ročného muža celkovo 41.200 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Poškodený peniaze postupne zasielal bezhotovostnými prevodmi zo svojho bankového účtu do takzvaných bitcoinmatov. Časť finančných prostriedkov odovzdal aj osobne. „Vynikajúcou prácou popradských kriminalistov boli zadržané dve osoby, išlo o 18-ročného muža a 52-ročnú ženu,“ uviedla hovorkyňa s tým, že po vykonaní potrebných procesných úkonov boli obaja zo zadržania prepustení. Prípadom sa polícia intenzívne zaoberá, zisťuje všetky okolnosti a všetky zúčastnené osoby na tomto podvode.
