Muž prišiel pre telefonický podvod o vyše 25.000 eur
Telefonicky ho kontaktovala žena, ktorá sa vydávala za vyšetrovateľku Policajného zboru. Zaslala mu aj fotografiu falošného služobného preukazu.
Autor TASR
Bratislava 14. augusta (TASR) - Muž prišiel pre podvod o vyše 25.000 eur. Telefonicky ho kontaktovala žena, ktorá sa vydávala za vyšetrovateľku Policajného zboru. Zaslala mu aj fotografiu falošného služobného preukazu. Následne odovzdala telefón ďalšej osobe, ktorá sa predstavila ako pracovník Národnej banky Slovenska. TASR o tom informoval hovorca bratislavskej krajskej polície Lukáš Pecek.
„Podvedeného telefonicky inštruoval, aby vybral peniaze zo svojho účtu, čo dôverčivý muž urobil a z rôznych účtov vedených v banke vybral finančnú hotovosť dokopy vo výške 25.390 eur, ktoré následne osobne odovzdal neznámemu mužovi v blízkosti Hodžovho námestia v Bratislave, ktorý sa preukázal certifikátom v mobilnom telefóne,“ priblížil hovorca.
Polícia opätovne upozornila občanov, aby nevyberali peniaze z bankového účtu na základe telefonických alebo e-mailových výziev. Pripomína, že štátne inštitúcie takýmto spôsobom nikdy nepožadujú finančné prevody ani hotovosť. Radí aj overovať si totožnosť osôb, ktoré sa prezentujú ako zamestnanci štátnych orgánov, a v prípade pochybností priamo kontaktovať inštitúciu.
