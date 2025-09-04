< sekcia Regióny
Muž sa chcel vlámať do obchodu, ukryl sa vo vzduchotechnike
Autor TASR
Košice 4. septembra (TASR) - Policajti vo štvrtok ráno zadržali 36-ročného muža, ktorý sa pokúsil vlámať do prevádzok v obchodnom centre v košickej mestskej časti Sídlisko Ťahanovce. „V súčasnosti policajti vykonávajú potrebné procesné úkony smerujúce k vzneseniu obvinenia, ale preverujú i skutočnosti, či táto osoba nemá súvis s ďalšími pokusmi o vlámanie do objektov v služobnom obvode ťahanovských policajtov,“ informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.
Polícia zaznamenala skoro ráno oznámenie o narušení objektu obchodného centra. Na mieste zasahovali policajti obvodného oddelenia, ale aj príslušníci pohotovostnej motorizovanej jednotky i psovod so služobným psom. Už z diaľky pritom spozorovali viditeľne poškodené dvere a vo vnútorných priestoroch zbadali siluetu postavy.
Muž sa pokúšal o útek, vyliezol nad sadrokartónovú konštrukciu a ponad vzduchotechniku prechádzal cez predajne obchodného centra. Na výzvy policajtov nereagoval a ostal ležať na vzduchotechnike jednej z predajní. Napokon však spadol a napriek kladeniu aktívneho odporu ho policajti zadržali.
Muža podrobili dychovej skúške na alkohol s výsledkom 0,46 promile. „Pozitívny bol aj výsledok orientačného testu na prítomnosť drog v organizme, ktorý ukázal prítomnosť metamfetamínu,“ dodala Ivanová.
