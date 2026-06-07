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Muž sa domov nevrátil, bez známok života ho našli v lese
Na miesto privolali obhliadajúceho lekára, ktorý cudzie zavinenie predbežne vylúčil a nariadil vykonanie zdravotno-bezpečnostnej pitvy.
Autor TASR
Slovinky 7. júna (TASR) - Pád zo štvorkolky na Spiši neprežil 56-ročný muž. Krajská policajná hovorkyňa z Košíc Jana Illésová uviedla, že v nedeľu policajtov privolali do katastra obce Slovinky, do lokality Tatarkov kríž, kde bolo telo muža bez známok života nájdené v lesnom poraste. Havaroval podľa všetkého ešte v sobotu (6. 6.).
„Podľa doterajších zistení muž odišiel na štvorkolke ešte počas včerajšieho dňa a keďže sa nevrátil domov, jeho rodina po ňom začala pátrať. Hľadanie sa skončilo tragicky. Muža našli pri štvorkolke na lesnej ceste, kde mal z doposiaľ nezistených príčin naraziť do prekážky nachádzajúcej sa na ceste,“ uviedla hovorkyňa.
Na miesto privolali obhliadajúceho lekára, ktorý cudzie zavinenie predbežne vylúčil a nariadil vykonanie zdravotno-bezpečnostnej pitvy. Presná príčina smrti bude známa až po jej vykonaní. Na mieste zasahovali policajti, kriminalistický technik aj príslušníci Hasičského a záchranného zboru. Poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru v Krompachoch začal vo veci trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. „To, či bol nebohý muž pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok, určí až pitva. Okolnosti tragickej nehody sú predmetom vyšetrovania,“ dodáva Illésová.
Polícia aj v súvislosti s týmto prípadom apeluje na všetkých vodičov štvorkoliek a ďalších terénnych vozidiel, aby pri jazde v lesnom a náročnom teréne dbali na zvýšenú opatrnosť, prispôsobili jazdu podmienkam a používali ochranné prvky, ktoré môžu v kritických situáciách pomôcť zachrániť život.
„Podľa doterajších zistení muž odišiel na štvorkolke ešte počas včerajšieho dňa a keďže sa nevrátil domov, jeho rodina po ňom začala pátrať. Hľadanie sa skončilo tragicky. Muža našli pri štvorkolke na lesnej ceste, kde mal z doposiaľ nezistených príčin naraziť do prekážky nachádzajúcej sa na ceste,“ uviedla hovorkyňa.
Na miesto privolali obhliadajúceho lekára, ktorý cudzie zavinenie predbežne vylúčil a nariadil vykonanie zdravotno-bezpečnostnej pitvy. Presná príčina smrti bude známa až po jej vykonaní. Na mieste zasahovali policajti, kriminalistický technik aj príslušníci Hasičského a záchranného zboru. Poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru v Krompachoch začal vo veci trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. „To, či bol nebohý muž pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok, určí až pitva. Okolnosti tragickej nehody sú predmetom vyšetrovania,“ dodáva Illésová.
Polícia aj v súvislosti s týmto prípadom apeluje na všetkých vodičov štvorkoliek a ďalších terénnych vozidiel, aby pri jazde v lesnom a náročnom teréne dbali na zvýšenú opatrnosť, prispôsobili jazdu podmienkam a používali ochranné prvky, ktoré môžu v kritických situáciách pomôcť zachrániť život.