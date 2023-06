KAMARÁTKE SA MAL VYHRÁŽAŤ ZABITÍM: Mužovi hrozí väzenie

Prievidza 16. júna (TASR) - Policajti obvinili z prečinu nebezpečného vyhrážania 47-ročného muža. Ten sa mal pod vplyvom alkoholu vyhrážať svojej kamarátke z Prievidze, že ju zabije. Vyšetrovateľ spracoval aj podnet na jeho vzatie do väzby. Informovala o tom v piatok trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.



Obvinený mal spolu s kamarátkou popíjať víno. Agresívne sa mal začať správať po tom, ako žene v domácnosti došiel alkohol. "Nožnicami mal poškodenej prejsť po krku od ľavého ucha k pravému. Tiež sa jej vyhrážať, že ju pichne do chrbta a zabije ju. Následne jej mal povedať, aby išla zohnať nejaký alkohol," uviedli policajti.



Žena z bytu pod zámienkou zohnania alkoholu podľa nich odišla, zaklopala susedovi na dvere a požiadala ho o pomoc. Zo susedovho bytu následne zavolala na políciu. "Policajná hliadka krátko pred polnocou obmedzila muža na osobnej slobode a umiestnila ho do cely policajného zaistenia. Dychová skúška sa u neho skončila s výsledkom 1,38 mg/l, čo je v prepočte 2,88 promile alkoholu," dodala polícia.