Muž sa nevedel hýbať: Pomohla mu polícia
Autor TASR
Trnava 24. septembra (TASR) - Polícia počas akcie Týždeň bezpečnosti na železnici organizovanej Európskou asociáciou železničných polícií Railpol pomohla staršiemu mužovi, ktorý sa nevedel hýbať a mal problémy s komunikáciou. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Ako uviedla, policajti si počas policajnej akcie všimli pred železničnou stanicou Trnava muža, ktorý sa nevedel hýbať a mal problémy s komunikáciou. „Okamžite mu preto poskytli pomoc a privolali rýchlu zdravotnú pomoc, ktorá si pána prevzala do svojej starostlivosti,“ priblížila.
Akcia je zameraná na preventívne pôsobenie v oblasti bezpečnosti železničnej dopravy, na dodržiavanie predpisov súvisiacich s bezpečnosťou a plynulosťou železničnej dopravy a cestnej premávky na železničných priecestiach, ako aj predchádzanie krádežiam a zisťovanie protiprávneho konania v obvode železničných dráh.
Policajné preventistky sa v rámci akcie venujú prevencii formou prednášok na školách. „So žiakmi sa rozprávajú o tom, ako sa treba správať v blízkosti železníc, a o rizikách, ktorým sa môžu pri pohybe či hre v blízkosti železnice vystaviť,“ doplnila polícia.
