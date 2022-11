Muž sa pohyboval so sekerou v ruke, zastavil ho policajný pes

Bratislava 8. novembra (TASR) - V rukách polície skončil 42-ročný muž, ktorý sa pochyboval v okolí Hradskej ulice v Bratislave so sekerou v ruke. Na výzvy polície nereagoval, zastaviť sa ho podarilo služobnému psovi mestských kynológov. Bratislavská mestská polícia o tom informuje na sociálnej sieti.



"Muž so sekerou na viaceré výzvy, aby zostal stáť a sekeru pustil, nereagoval. Policajti sa k nemu ostražito približovali a neustále ho vyzývali. Keď neuposlúchol a otočil sa so sekerou v rukách proti nim, vypustili služobného psa," približuje polícia. Pes muža zhodil na zem, polícia ho následne mohla odzbrojiť.



Polícia zároveň občanom pripomína, aby v prípade, že sú svedkom podobnej udalosti, kontaktovali mestskú políciu prostredníctvom telefonickej linky 159 alebo Políciu SR na telefónnom čísle 158.