Muž sa snažil vo vlaku okradnúť cestujúcu

Bratislava 10. marca (TASR) - Seneckí policajti vyšetrujú prípad z pondelka (7. 3.), ku ktorému došlo vo vlaku smerujúcemu z Bratislavy do Komárna. Muž vo veku 44 rokov pod hrozbou fyzického napadnutia žiadal od ženy peniaze, zlato či mobilný telefón. TASR o tom informoval hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Silvia Šimková.



Následne muž začal žene strhávať prsteň a náušnice, pričom poškodená sa bránila. "Poškodená sa začala slovne brániť, za čo ju páchateľ dvakrát udrel päsťou do tváre a spôsobil jej tak zranenie v oblasti tváre," doplnila Šimková.



Vo veci bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin lúpeže, za ktorý bol páchateľ v minulosti už trestaný a pred dvomi mesiacmi prepustený na slobodu. Muž bol zadržaný a obvinený s návrhom na vzatie do väzby. "Pri preukázaní viny pred súdom hrozí 44-ročnému Tiborovi K. trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov," uzavrela Šimková.