Muž sa tváril, že je policajt. Ženu obral o tisíce eur a šperky

Vysoké Tatry 20. februára (TASR) - Dôchodkyňa z Vysokých Tatier sa stala obeťou podvodu, prišla o tisícky eur a zlaté šperky. O prípade informovala krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová s tým, že 73-ročnú ženu telefonicky kontaktoval v pondelok (17. 2.) neznámy muž vydávajúci sa za policajta.



"Uviedol, že z jej bankového účtu zmizlo už 8000 eur a že jej byt sa chystajú zlodeji vykradnúť. Žiadal od nej informácie, či má doma cenné veci alebo peniaze. Povedala mu, že má doma 5000 eur a nejaké zlaté šperky. Muž na ňu naliehal, aby tieto veci vzala, šla do svojej banky a vybrala všetku hotovosť, ktorú na účte má. Potom aby všetko odovzdala žene, s ktorou sa mala na dohodnutom mieste stretnúť," priblížila hovorkyňa. Dôchodkyňa urobila všetko tak, ako jej neznámy muž povedal. V dôsledku toho jej vznikla celková škoda vo výške 6100 eur.



Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Poprade v prípade vedie trestné stíhanie pre zločin podvodu. Páchateľovi v prípade preukázania viny hrozí podľa zákona trest odňatia slobody na tri až desať rokov.



"Takéto prípady sa, bohužiaľ, pravidelne opakujú. Podvodníci veľmi obratne vedia zneužiť dôverčivosť starších ľudí a tí sa v obave a strachu riadia pokynmi podvodníkov skôr, ako by sa skontaktovali so svojimi blízkymi alebo s políciou," skonštatovala Ligdayová. Upozornila, že pri akomkoľvek podozrení je potrebné volať na linku 158, respektíve kontaktovať svojich blízkych.