Muž sa v Bánovciach n. Bebravou vyhrážal zdravotníkom

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bánovce nad Bebravou 23. apríla (TASR) - Polícia obvinila 30-ročného muža z prečinu násilia proti skupine obyvateľov v súbehu s prečinom poškodzovania cudzej veci. V Bánovciach nad Bebravou sa 19. apríla vyhrážal zdravotníkom usmrtením, rozbil i okno na sanitke. Polícia o tom vo štvrtok informovala na sociálnej sieti.

K incidentu došlo 19. apríla krátko po polnoci pred polyfunkčnou budovou. „Podľa doteraz zistených skutočností sa 30-ročný muž pod vplyvom alkoholu z okna bytu vyhrážal posádkam rýchlej zdravotnej pomoci (RZP) a rýchlej lekárskej pomoci, ktoré na mieste poskytovali zdravotnú starostlivosť inej osobe,“ uviedli policajti.

Muž podľa nich na zdravotníkov kričal, vulgárne im nadával a opakovane sa im vyhrážal usmrtením. „Uvádzal, že ich postrieľa, vyhľadá a zabije, čím u nich vzbudil dôvodnú obavu o život a zdravie. Svojím konaním zároveň poškodil zaparkované vozidlo RZP, keď z okna hodil fľašu, pričom došlo k rozbitiu okna na vozidle,“ doplnili.

Podozrivého muža polícia zadržala po predchádzajúcom súhlase prokurátora a umiestnila ho do cely policajného zaistenia. Policajti spracovali podnet na väzobné stíhanie obvineného, o ktorom rozhodoval súd.

„Pripomíname, že práca zdravotníckych pracovníkov je mimoriadne dôležitá a nezastupiteľná pri ochrane života a zdravia ľudí. Je preto nevyhnutné, aby mohli svoju činnosť vykonávať v bezpečnom prostredí a bez akéhokoľvek ohrozovania či zastrašovania. Takéto konanie je neprípustné,“ zdôraznila polícia.
