VRAJ SI CHCEL LEN ZASPOMÍNAŤ: Muž sa vlámal do svojho starého domu

Bratislava 11. augusta (TASR) - Polícia začala trestné stíhanie v prípade muža, ktorý sa vlámal do svojho starého domu v Stupave. Z miesta nič neukradol, podľa informácií polície si chcel "len nostalgicky zaspomínať". Policajti o tom informujú na sociálnej sieti.



Súčasný majiteľ domu privolal policajnú hliadku v stredu (10. 8.) krátko pred polnocou, s tým, že sa mu do domu niekto vlámal a stále sa nachádza vnútri. "Policajti vošli na pozemok a našli vypáčené zadné okno, pod ktorým bol priložený rebrík. Vo vnútorných priestoroch následne našli 59-ročného muža," priblížila polícia. Pri následnom preverení policajti zistili, že išlo o bývalého majiteľa rodinného domu.



Muž z domu nič neodcudzil, keďže sa však svojím konaním dopustil protiprávneho činu, bol obmedzený na osobnej slobode a eskortovaný na policajné oddelenie. "Bolo začaté trestné stíhanie vo veci trestného činu neoprávneného zásahu do práva k domu, bytu alebo nebytovému priestoru a po vykonaní potrebných úkonov bol muž prepustený na slobodu," ozrejmila polícia.