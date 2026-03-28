Muž sa vydával za hluchonemého, ženu v Skalici okradol o 50 eur
Skutok sa stal 14. februára popoludní. Polícia pátra po dvoch mužoch.
Autor TASR
Skalica 28. marca (TASR) - Muž, ktorý sa vydával za hluchonemého, okradol ženu v Skalici o 50 eur. Peniaze si mal od nej pýtať pod zámienkou zbierky pre zdravotne postihnutých. Žena mu chcela prispieť, no mala len bankovku v hodnote 50 eur. Keď mu naznačila, aby jej vydal, muž jej ju mal vytrhnúť z ruky a ujsť. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Skutok sa stal 14. februára popoludní. Polícia pátra po dvoch mužoch. Jeden je podozrivý zo skutku a druhý by svojou výpoveďou mohol dopomôcť k jeho objasneniu. Na sociálnej sieti zverejnila fotografie dvoch osôb. V prípade akýchkoľvek informácií sa má verejnosť obrátiť na políciu.
Podozrivý muž je vo veku 30 až 35 rokov, vysoký 160 až 165 centimetrov, strednej postavy. Má čierne vlasy a hustú čiernu bradu. Oblečenú mal čiernu bundu, čierne rifle, hnedé tričko a čierne tenisky s bielym lemovaním.
Druhý muž je vo veku 25 až 30 rokov, vysoký 175 až 180 centimetrov, strednej postavy. Má tmavé vlasy a tmavohnedú briadku. Oblečenú mal čiernu bundu, tmavé rifle, biele tričko s potlačou a čierne tenisky s bielym lemovaním.
Skutok sa stal 14. februára popoludní. Polícia pátra po dvoch mužoch. Jeden je podozrivý zo skutku a druhý by svojou výpoveďou mohol dopomôcť k jeho objasneniu. Na sociálnej sieti zverejnila fotografie dvoch osôb. V prípade akýchkoľvek informácií sa má verejnosť obrátiť na políciu.
Podozrivý muž je vo veku 30 až 35 rokov, vysoký 160 až 165 centimetrov, strednej postavy. Má čierne vlasy a hustú čiernu bradu. Oblečenú mal čiernu bundu, čierne rifle, hnedé tričko a čierne tenisky s bielym lemovaním.
Druhý muž je vo veku 25 až 30 rokov, vysoký 175 až 180 centimetrov, strednej postavy. Má tmavé vlasy a tmavohnedú briadku. Oblečenú mal čiernu bundu, tmavé rifle, biele tričko s potlačou a čierne tenisky s bielym lemovaním.