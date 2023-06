NEBEZPEČNÝ MUŽ: Vyhrážal sa a sekerou rozbíjal vchodové dvere

Hanušovce nad Topľou 19. júna (TASR) – Z trestného činu nebezpečného vyhrážania polícia obvinila muža z Hanušoviec nad Topľou. "Ten v sobotu (17. 6.) popoludní potužený alkoholom a so sekerou v ruke sa vyhrážal inému mužovi, že ho zabije, že podpáli dom a všetko tam rozbije," informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.



Obvinený začal sekerou rozbíjať vstupné dvere do domu. Žena napadnutého muža podľa polície chcela situáciu upokojiť, a tak vyzvala agresívneho muža, aby prestal a šiel preč. "Muž svoje konanie i vyhrážky obrátil aj voči nej. Agresívny muž rozbil sekerou aj druhé vchodové dvere, policajná hliadka ho zadržala a bol umiestnený do cely policajného zaistenia," uviedla hovorkyňa.