Muž sa vyhrážal manželke a deťom, že ich zabije a vypáli

Poprad 19. marca (TASR) – Polícia obvinila 54-ročného muža z okresu Poprad za nebezpečné vyhrážanie. TASR o tom informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová s tým, že obvinený sa v stredu (17. 3.) podvečer v rodinnom dome, kde býva, vyhrážal manželke a dvom deťom, že ich zabije, zareže a vypáli.



„Muž po vyhrážkach vybehol z domu do kôlne pri dome, do bandasky zmiešal benzín s riedidlom a týmto polial kôlňu, dvor, motorové vozidlo, dvere rodinného domu i chodník od dverí až k ceste. Kričal, že všetkých vypáli,“ uviedla Ligdayová.



Ako doplnila, policajná hliadka muža zadržala a obmedzila na osobnej slobode. Po vykonaní potrebných procesných úkonov bol umiestnený do cely policajného zaistenia. Zákon podľa slov hovorkyne stanovuje pri tomto trestnom čine pre páchateľa trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky.