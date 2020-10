Muž sa po nehode vyhrážal policajtovi, doma držal strelné náboje

Bratislava 26. októbra (TASR) – Bratislavčan deväťkrát telefonoval na tiesňovú linku polície, pričom mal operačnému dôstojníkovi vulgárne nadávať a vyhrážať sa mu použitím strelnej zbrane. V jeho dome polícia našla 25 použiteľných nábojov. TASR o prípade informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková.



Priblížila, že 41-ročný Bratislavčan bol predtým účastníkom dopravnej nehody, po ktorej bol prevezený so zranením ruky do nemocnice na ošetrenie. Z nemocnice však ušiel domov, odkiaľ telefonoval.



„Z obavy, že by muž svoje vyhrážky zrealizoval, bola na Jastrabiu ulicu v Bratislave vyslaná policajná hliadka, kde muž po výzve policajtom dobrovoľne vydal 25 streľby schopných nábojov. Lustráciou v policajných evidenciách bolo zistené, že muž nie je držiteľom zbrojného preukazu,“ doplnila Mihalíková s tým, že na základe zistených skutočností policajti muža obmedzili na osobnej slobode a eskortovali na príslušné policajné oddelenie.



Bratislavčan čelí obvineniu z nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami v súbehu s prečinom útoku na verejného činiteľa. Na rozhodnutie o jeho vzatí do väzby čaká v policajnej cele.



V prípade preukázania viny pred súdom hrozí mužovi za uvedené konanie trest odňatia slobody na 8 až 15 rokov. Trest, ktorý obvinenému hrozí, je prísnejší z dôvodu, že sa uvedeného konania mal dopustiť za krízovej situácie.